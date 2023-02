Erster Sieg des Jahres! TSG mit Befreiungsschlag

Ganz wichtiger Erfolg und ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt für die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter. Gegen den Tabellenvorletzten SG Hilkerode/Birkungen gewann die TSG verdient mit 81:61 (29:20, 16:10, 18:19, 18:12).

Die Lutteraner hatten keine leichten Wochen hinter sich. Die von großen personellen Problemen geplagte TSG musste zu Jahresbeginn gegen die Top 4 der Liga antreten und war dort meist chancenlos. Mit Hilkerode war nun ein ganz anderes Kaliber zu Gast. Plötzlich war Königslutter nicht mehr in der Rollen des krassen Außenseiters – das wurde auf dem Court noch einmal deutlich.

Die SG wird Königslutter nicht gefährlich

Nach acht Minuten lagen die Hausherren mit vier Punkten vorne, „danach haben wir uns abgesetzt und über die gesamte Spielzeit einen zweistelligen Vorsprung gehalten“, berichtete Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube. „Wir haben den Sieg eigentlich relativ gut über die Bühne gebracht.“

Die Gäste kamen bei den Vorstößen der TSG meist einen Schritt zu spät, so wurde sie bei Versuchen aus der Entfernung nie so recht unter Druck gesetzt. Alleine Mathieu Collignon warf an diesem Sonntagnachmittag zehn Dreier. Herausstach trotzdem ein anderer, nämlich Philipp Kleemann. „Philipp hat mit zehn Punkten nicht nur ordentlich getroffen, er hat auch immer ein super Auge für seine Mitspieler gehabt“, lobte Schöndube die Leistung seines Teamkollegen.

Durch den Sieg haben die Lutteraner nun sechs Punkte Vorsprung auf die SG, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht. „Der Klassenerhalt ist damit fast sicher. Mit noch einem Sieg können wir den Deckel endgültig draufmachen“, so Schöndube.

TSG: Collignon 31 Punkte/10 Dreier, Frassek 15, Jenrich 15/3, Kleemann 10, Krasauskas 4, Lemke, Lopez 6, Meyer.

