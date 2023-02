Großer Schritt Richtung Klassenerhalt möglich für TV Bornum

„Das wird ein richtungsweisendes Spiel für uns“, meint Holger Klopschar, Mannschaftsführer der Verbandsliga-Volleyballer des TV Bornum. Beim Heimspieltag am Samstag (14 Uhr) bekommen es die Bornumer mit dem Tabellenvorletzten USC Braunschweig III zu tun. Im Anschluss empfangen die Hausherren den VfL Wolfsburg zum Derby.

Drei Punkte sind das Ziel für den TV Bornum

Der Fokus beim Heimspieltag liegt laut Kloppschar ganz klar auf dem ersten Spiel. „Wir wollen den USC auf Abstand halten und so dem vorzeitigen Klassenerhalt ein gutes Stück näher kommen“, erklärt er. Fünf Punkte Vorsprung hat Bornum derzeit auf die Braunschweiger, die den ersten Abstiegsplatz belegen. „Drei Punkte sind an diesem Wochenende unser Mindestziel.“

Mit einem Selbstläufer rechnen die Gastgeber jedoch nicht. „Braunschweig hat eine junge Mannschaft und verfügt über einen gefährlichen Angriff“, meint Kloppschar. Aber er weiß auch, wo der Gegner anfällig ist. „In der Annahme und in der Abwehr haben die ihre Probleme. Wenn es uns gelingt, unser gutes Aufschlagspiel durchzubringen, haben wir auch gute Chancen. Außerdem ist unser eigener Block stabiler geworden, das macht uns zuversichtlich.“

Bornumer hoffen auf viele Zuschauer

Nach dem Duell mit dem USC wartet der VfL Wolfsburg, für den einige Bornumer in der Vergangenheit aktiv waren. „Es waren immer ausgeglichene Spiele, es kann in beide Richtungen kippen“, so der Mannschaftsführer. Deshalb hofft er wieder auf zahlreiche Zuschauer, die am Ende das Zünglein an der Waage sein könnten.

Personell sieht es bei Bornum derzeit jedoch alles andere als rosig aus. „Uns hat eine Krankheitswelle erwischt, wir werden mit maximal sieben Spielern auflaufen“, berichtet Kloppschar. „Beim Training unter der Woche waren wir sogar nur zu viert, das sah schon etwas mau aus. Aber ich kann da ja keinem einen Vorwurf machen, sie sollen erst richtig gesund werden, bevor sie wieder spielen.“

