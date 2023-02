TSV Barmke hält Generalprobe in Bemerode ab

Am Sonntag in einer Woche steigen die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. Vorher steht für den Aufsteiger jedoch noch die Generalprobe an: Am Sonntag (13 Uhr) ist Barmke zu Gast beim Oberligisten TSV Bemerode.

TSV Barmke ist konditionell auf einem guten Level

„Derzeit sehe ich uns ungefähr bei 70 bis 75 Prozent“, meint TSV-Coach Marcel Kirchhoff. „Damit sind wir voll im Soll. Konditionell sind wir bereits auf einem sehr guten Level.“ Innerhalb der drei ersten Pflichtspiele möchte Kirchhoff mit seinem Team bei 100 Prozent ankommen.

Gegner soll die Barmkerinnen fordern

Mit Bemerode trifft sein Team nun auf einen Gegner, „der – genauso wie wir – den Weg nach vorne sucht“, so Kirchhoff. Die beiden Mannschaften kennen sich gegenseitig, spielten jahrelang zusammen in der Oberliga. „Wir treffen auf einen starken Gegner, der die Mädels noch einmal richtig fordern wird.“ Wichtig wird es laut dem Barmker Coach sein, dass seine Spielerinnen aus der 1:7-Niederlage gegen den TSV Jahn Calden ihre Lehren gezogen haben. „Wir dürfen nicht noch einmal die gleichen Fehler machen.“

Auch Barmkes Zweitvertretung ist an diesem Wochenende im Einsatz. Der Tabellendritte der Bezirksliga empfängt am Sonntag (11 Uhr) auf dem Bötschenberg den TVB Schöningen, der in der Kreisliga Braunschweig spielt, zum Testspiel.

wit

