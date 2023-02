SV Lauingen Bornum: Ein Warnschuss zur richtigen Zeit

Nur zwei Tage nach dem 5:5 gegen den FC Schunter absolvierten die Fußballer der SV Lauingen Bornum den nächsten Test. Gegen die A-Junioren des Braunschweiger SC Acosta wurde es wieder torreich – doch dieses mal wurden die Treffer nicht gleichmäßig verteilt, ganz im Gegenteil. Mit 0:7 (0:2) kam Lauingen Bornum unter die Räder, ein Warnschuss knapp zwei Wochen vor dem Rückrundenstart in der Bezirksliga.

„Wir haben in der Höhe verdient verloren, Acosta hat wirklich eine tolle Truppe“, meinte SV-Coach Marcel Schoolmann nach der Niederlage gegen den Tabellendritten der U19-Niedersachsenliga.

Als einen der Gründe für die hohe Niederlage führte Schoolmann die derzeitige personelle Situation an. Viele Spieler fehlen derzeit noch verletzt oder krankheitsbedingt. Bis zum Rückrundenauftakt beim TSV Arminia Vöhrum am 26. Februar soll sich die Lage jedoch wieder entspannen. „Einige Spieler sind auch noch nicht auf dem richtigen Trainingsstand“, erklärte der Trainer. „Trotzdem darf es nicht so deutlich ausgehen.“

Die Niederlage möchte Schoolmann jedoch nicht zu hoch hängen. „Aber es war ein schöner Warnschuss, damit wir jetzt noch einmal intensiv gemeinsam in der Vorbereitung weiterarbeiten.“

Tore: 1:0 Rajkovic (25.), 2:0 Simon (41.), 3:0 Oelze (44.), 4:0 Rajkovic (57.), 5:0 Joppich (73.), 6:0, 7:0 Kübler (83., 88.).

