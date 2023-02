TuS Essenrode qualifiziert sich für deutsche Meisterschaft

Essenrode. Essenrodes Herren-45-Team reicht bei der „Norddeutschen“ in eigener Halle ein Sieg für das Ticket nach Erolzheim.

Dem Herren-45-Team des TuS Essenrode um Stefan Olders gelang in eigener Halle die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Der TuS Essenrode war Ausrichter der norddeutschen Meisterschaft im Faustball der Herren 45. Gespielt wurde in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre.

Dort kämpften die besten Mannschaft des Nordens um Tickets für die deutsche Meisterschaft, die Mitte März im oberschwäbischen Erolzheim (Baden-Württemberg) stattfindet. Nach den erfolgreichen Teilnahmen an deutschen Meisterschaften in den vergangenen drei Jahre hatten sich die Essenroder die abermalige Qualifikation als Ziel gesetzt.

TuS Essenrode reicht ein klarer Sieg im Auftaktspiel

Und die TuS-Spieler erreichten ihr Ziel: Ein Sieg im Auftaktspiel gegen den TV Brettorf reichte den Essenrodern unter dem Strich, um sich als Turnier-Dritter für die nationalen Titelkämpfe zu qualifizieren.

Ungewöhnlich war, dass das Teilnehmerfeld dieses Mal aufgrund von Terminüberschneidungen nicht komplett gefüllt war. Neben dem TuS sowie dem TV Brettorf gingen noch der SV Moslesfehn und der MTV Diepenau an den Start.

Im Auftaktspiel gegen Brettorf zeigten die Essenroder eine beeindruckende Leistung. Der TuS war Brettorf in allen Bereichen überlegen, ließ dem TV keine Chance und gewann in zwei glatten Sätzen.

Allerdings konservierten die Essenroder ihre starke Turnier-Frühform nicht. Es gelang ihnen nicht, die beiden Favoriten aus Moslesfehn und Diepenau vor allem im Angriffsspiel ausreichend unter Druck zu setzen. Der TuS zeigte sich zwar kampfstark, doch unter dem Strich setzte es zwei Niederlagen für die Essenroder. Immerhin: Der TuS belegte Rang 3 – gleichbedeutend mit der erneuten Qualifikation für die „Deutsche“.

Essenrode hat sich im Kreis der Topteams etabliert

„Phasenweise haben wir unser Potenzial zeigen können, leider aber nicht konstant über das ganze Turnier“, sagte Essenrodes Spielertrainer Patrick Linke. „Aber im Vergleich zur Landesmeisterschaft war das eine deutliche Steigerung. Wir haben uns jetzt im Kreis der Topteams etabliert. Uns bleiben fünf Wochen, um uns perfekt auf die ‘Deutsche’ vorzubereiten.“

Das Aufgebot des TuS Essenrode

Angriff: Stefan Olders, Gernot Beu, Zuspiel: Ralf Büsselmann, Patrick Linke, Abwehr: Andreas Linke, Carsten Hattenbauer, Michael Reitmajer, Horst Schmidt.

jk/r.

