TuS Essenrode veranstaltet norddeutsche Titelkämpfe

Essenrode. Der TuS Essenrode kämpft am Samstag in Lehre um ein Ticket zur deutschen Meisterschaft– nur vier Teams sind dabei.

Spielertrainer Patrick Linke und die Herren 45 richten am Samstag die norddeutsche Faustballmeisterschaft in Lehre aus.

Die deutsche Meisterschaft ist das Ziel: Die Faustballer des TuS Essenrode richten am heutigen Samstag die norddeutsche Meisterschaft der Herren 45 in Lehre aus. Das Teilnehmerfeld ist zwar relativ klein, aber die Gegner haben es dafür in sich. Los geht es um 13 Uhr.

Lediglich vier Mannschaften nehmen an der norddeutschen Meisterschaft teil, aufgrund einiger Terminüberschneidungen hat das ein oder andere Team seine Teilnahme absagen müssen. Neben dem gastgebenden TuS sind der TV Brettorf sowie der SV Moslesfehn und der MTV Diepenau am Start. Die beiden letzteren Mannschaften kennen die Essenroder noch gut von der Landesmeisterschaft, als sie sich in der Gruppenphase beiden geschlagen geben mussten. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“. Um als Sieger vom Feld zu gehen, benötig man zwei Gewinnsätze.

Nach rabenschwarzem Tag bei den Landesmeisterschaften soll es diesmal besser laufen

„Bei der Landesmeisterschaft haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt und wollen es diesmal besser machen“, erklärt Essenrodes Spielertrainer Patrick Linke mit Blick auf das vergangene Turnier. Für ihn und seine Jungs war bereits in der Gruppenphase Schluss, bei der norddeutschen Meisterschaft ist sein Team nur dabei, weil es sie ausrichtet. „Unser Ziel ist es, uns erneut für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Dafür müssen wir mindestens Dritter werden, doch bei dem starken Teilnehmerfeld brauchen wir einen guten Tag.“

Personell sieht es beim TuS indes ziemlich gut aus. „Nach aktuellem Stand können wir in kompletter Besetzung antreten“, freut sich Linke. „Wir werden versuchen, den hoffentlich zahlreich anwesenden Fans Faustball auf Top-Niveau anzubieten.“

Der Kader des TuS Essenrode

Angriff: Stefan Olders,

Gernot Beu

Zuspiel: Ralf Büsselmann, Patrick Linke

Abwehr: Andreas Linke , Carsten Hattenbauer,

Michael Reitmajer, Horst Schmidt

