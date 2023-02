SV-Coach Marcel Schoolmann freut sich, am Samstag gegen den FC Schunter zu testen.

Fußball-Testspiele SV Lauingen Bornum trifft in Mörse auf den FC Schunter

Die Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Helmstedt sind fleißig am Testen. Während Heeseberg beim Landesligisten SV Lengede gastiert, treffen die SV Lauingen Bornum und der FC Schunter auf dem Kunstrasenplatz in Mörse aufeinander.

SV Lauingen Bornum – FC Schunter (Sa., 12 Uhr).

Ursprünglich plante die SV heute gegen Lupo Martini Wolfsburg II in Mörse auf Kunstrasen zu testen, doch die Reserve des Oberligisten musste den Test absagen, denn sie absolviert am heutigen Samstag bereits ein erstes Nachholspiel gegen den 1. FC Wolfsburg. Lauingen Bornums Coach Marcel Schoolmann machte sich auf die Suche nach einem neuen Testspielgegner – und wurde mit dem FC Schunter schnell fündig.

Beide Mannschaften können derweil nicht aus dem Vollen schöpfen. „Uns werden einige wichtige Spieler fehlen, deshalb haben jetzt andere die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen“, erklärt Schunters Trainer Julien Wossmann, der nicht gerade zufrieden mit der Vorbereitung ist. „Ich bin froh, wenn die Saison wieder losgeht und einige der Jungs wieder alles ernster nehmen. Momentan werden viele andere Sachen als wichtiger empfunden. Das ist sehr anstrengend.“

Besser lief die Vorbereitung bisher bei der SV, auch wenn längst nicht alle Mann an Bord sind. Beim Test gegen den FC Schwülper (2:1) musste Coach Schoolmann für 90 Minuten selbst spielen. „Gegen Schunter haben wir wieder etwas mehr Leute zur Verfügung, also muss ich wahrscheinlich nicht ran“, erklärt er. „Ab nächster Woche entspannt sich die personelle Lage noch einmal, pünktlich zum Pflichtspielstart sollten alle wieder an Bord sein.“

SV Lengede – FC Heeseberg (So., 14 Uhr).

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde testet der FC Heeseberg als Tabellensiebenter der Fußball-Bezirksliga 2 am Sonntag beim SV Lengede, dem Tabellensiebenten der Landesliga. Der Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz der IGS in Lengede erfolgt um 14 Uhr.

„Das wird mit Sicherheit eine ganz schwere Aufgabe. Aber eine, die auch Spaß machen wird, denn Lengede ist ein Gegner, der nicht nur fußballerisch gut ist, sondern auch alle Tugenden aufweist, um in der Landesliga erfolgreich zu sein“, hebt FC-Coach Michael Grahe hervor.

Der FC habe ja schon in der Vergangenheit während der Winterpause Testspiele gegen den SV absolviert, die Grahes Meinung nach immer sehr gut und ordentlich waren. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden vor fast genau einem Jahr endete mit einem 4:2 Erfolg für den gastgebenden Landesligisten. Personell sehe es wieder etwas besser aus und Grahe hofft, dass er genug Spieler zur Verfügung hat, um „ordentlich durchzuwechseln“.

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de