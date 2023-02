TSV Barmke testet in Martina Müllers Heimatstadt

Barmke. Der TSV tritt in Kaufungen zum Testspiel gegen den TSV Jahn Calden aus der Regionalliga Süd an.

Der TSV Barmke testet am Sonntag in Kaufungen, der Heimat von Martina Müller.

Mit 4:1 gewannen die Fußballerinnen des TSV Barmke ihren ersten Test in der Winter-Vorbereitung beim Landesligisten Eintracht Braunschweig. Nun steht für den Regionalligisten ein richtiger Härtetest an, denn der TSV fährt am Sonntag ins knapp 200 Kilometer entfernte Kaufungen. Dort wartet ab 12 Uhr der TSV Jahn Calden (Regionalliga Süd).

Kaufungen freut sich bereits auf den TSV Barmke

Das die Barmkerinnen so eine weite Fahrt für ein Testspiel auf sich nehmen hat auch einen besonderen Grund: Denn Stürmerin Martina Müller spielte vor ihrer großen Karriere bis 1998 in Calden, zudem ist sie in Kaufungen geboren und seit 2016 auch Ehrenbürgerin. „Martina freut sich schon sehr auf das Spiel, viele Freunde und ihre Familie werden am Sonntag dabei sein“, erklärt TSV-Coach Marcel Kirchhoff. „Die Zeitungen in ihrer Heimat berichten auch schon fleißig darüber, alle freuen sich, dass sie vorbeikommt.“

TSV Jahn Calden – für Kirchhoff ein unbeschriebenes Blatt

Den Gegner kann Kirchhoff indes gar nicht einschätzen. „Für mich ist Calden ein unbeschriebenes Blatt. Aber wir werden in diesem Test bestimmt mehr gefordert, als gegen Eintracht Braunschweig“, meint der Trainer, der am Wochenende alle Spielerinnen zur Verfügung hat.“

