FSV Schöningen feiert Kantersieg bei der Generalprobe

Schöningen. Der Fußball-Oberligist Schöningen schießt den SV Westerhausen mit 9:2 ab. Am Sonntag geht’s zum Primus SC Spelle-Venhaus.

Dominik Elsner (rotes Trikot) erzielte beim 9:2-Testspielsieg der FSV Schöningen in Oschersleben das zwischenzeitliche 4:0.

Vor dem ersten Oberliga-Spiel des Kalenderjahres am Sonntag (14 Uhr) beim Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus hat die FSV Schöningen noch ein letztes Testspiel absolviert. FSV-Trainer Bastian Breves hatte sich im Hinblick auf den Pflichtspielauftakt einen Gegner auf Augenhöhe gewünscht. Diesem Status wurde der SV Westerhausen (NOFV Oberliga Süd) aber zu keiner Zeit gerecht. Die Schöninger führten bereits zur Pause mit 5:0 und feierten auf dem Oschersleber Kunstrasenplatz letztlich einen 9:2-Erfolg.

FSV Schöningen führt schon zur Pause komfortabel

Den Torreigen eröffnet hatte bereits nach sechs Minuten Gianluca Evers, nach einem Freistoß auf den zweiten Pfosten war Maximilian Kohl zur Stelle und erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Mit einem Eigentor sorgten die Westerhäuser unfreiwillig für das 0:3 (32. Minute), auf Vorlage von Martin Sening stellte Dominik Elsner auf 4:0 (36.). Sening selbst war kurz darauf ebenfalls erfolgreich (41.), und sorgte dafür, dass die FSV mit einem mehr als komfortablen 5:0 in die Halbzeitpause ging.

„Bis jetzt spielt unsere Mannschaft einen sehr guten Kombinationsfußball und ist dem Gegner in allen Belangen überlegen“, stellte Schöningens Sportdirektor Yalcin Erarslan nach Hälfte 1 erfreut fest. Breves wechselte nun fast komplett durch und nahm zudem eine Systemänderung vor – von 4-2-3-1 auf 4-4-2.

Kurz nach der Pause verkürzte der SV auf 1:5 (52.), die Schöninger gaben die passende Antwort. Petrus Amin stellte den alten Abstand wieder her (57.), nur etwa 120 Sekunden später verwertete Stefan Goebel eine Flanke von Marius Martinowski per Kopf zum 7:1 (59.). Die Westerhäuser kamen zum 2:7 (64.), von dem sich die Speerstädter aber nicht aus der Ruhe bringen ließen. Amin schnürte den Doppelpack (72.), per Schuss aus 16 Metern setzte Youngster Felix Maushake den Schlusspunkt (90.).

Gegen SC Spelle-Venhaus wartet eine schwierige Aufgabe auf die Schöninger

„Das war eine Wahnsinnsvorstellung meiner Mannschaft, die eigentlich nichts falsch gemacht hat. Sie hat taktisch hervorragend gespielt und hätte in der ersten Halbzeit sogar noch höher führen können“, war FSV-Trainer Breves nach der Partie voll des Lobes.

Eine Garantie für einen guten Auftritt und Punkte beim Spitzenreiter der Oberliga sei die gute Leistung gegen Westerhausen aber nicht. „Heute gab es keine Punkte, aber viel Lob. Gegen Spelle wird es sicher ein ganz anderes Spiel“, ist Breves überzeugt. Im Hinspiel hat seine Elf aber bereits bewiesen, dass sie dem SC Paroli bieten kann. Trotz eines 2:3-Pausenrückstandes gewann der Aufsteiger durch Treffer von Lennert Hoffie (2), Daniel Reiche und Evers mit 4:3.

Tore: 1:0 Evers (7.), 2:0 Kohl (17.), 3:0 Eigentor Eheleben (32.), 4:0 Elsner (36.), 5:0 Sening (41.), 5:1 Kolzenburg (52.), 6:1 Amin (57.), 7:1 Goebel (59.), 7:2 Neumann (64.), 8:2 Amin (72.), 9:2 Maushake (90.).

