Der nächste dicke Brocken für die TSG Königslutter

Lars Meyer (am Ball) und die TSG Königslutter reisen am Samstag zu Eintracht Braunschweig (li.).

Gegen drei Mannschaften aus der Top 4 haben die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter in diesem Jahr bereits spielen müssen. Am Samstag steht das Duell mit der letzten Spitzentruppe der Liga an. Ab 20 Uhr treten die Elmstädter beim Tabellendritten Eintracht Braunschweig an.

TSG Königslutter rechnet sich bei Eintracht Braunschweig nicht viel aus

Die Ausgangslage ist vor dem Aufeinandertreffen klar, „wir rechnen uns wieder nicht viel aus“, meint Königslutters verletzter Spielertrainer Christian Schöndube. Zu groß sind weiterhin die personellen Probleme, um Mannschaften aus der oberen Tabellenregion gefährlich werden zu können.

Dass sein Team die „dicken Brocken“ der Liga nach dem anstehenden Wochenende hinter sich hat, findet Schöndube indes gut. „Mir ist es deutlich lieber, diese Spiele schon absolviert, statt sie erst vor der Brust zu haben.“ So kann sich sein Team nämlich auf die nächsten wichtigen Wochen einstellen, denn es geht zum Großteil nur noch gegen Gegner, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen.

TSG-Spielertrainer Christian Schöndube denkt schon eine Woche weiter

Deshalb befasst sich Schöndube derzeit auch relativ wenig mit dem Spiel in Braunschweig, er denkt schon eine Woche weiter. Dann empfängt sein Team nämlich die SG Hilkerode/Birkungen, den direkten Tabellennachbarn der Lutteraner. „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir dem Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen und können entspannter in die nächsten Spiele gehen.“

