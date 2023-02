Fokussierter Tjark Rose sichert sich den norddeutschen Titel

Glückwunsch, Tjark Rose! Der Ju-Jutsuka des Helmstedter SV zeigte sich bei seiner ersten norddeutschen U16-Meisterschaft von der besten Seite. In der Gewichtsklasse -66 Kilo war der technisch optimal vorbereitete Rose nicht zu stoppen und sicherte sich die Goldmedaille.

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause konnte die Meisterschaft in Norderstedt wieder ausgetragen werden. Am Abend stand das Wiegen auf dem Programm, tags darauf ging es für Rose auf die Matte. Aus organisatorischen Gründen wurden alle Meisterschafts-Wettkämpfe an einem Tag ausgetragen, deshalb musste der Helmstedter zunächst warten. Erst gegen 16.30 Uhr wurde sein Name für den ersten Kampf aufgerufen.

Trotz der stundenlangen Wartezeit zeigte sich Rose von der ersten Sekunde an fokussiert, er knüpfte nahtlos an seine starke Leistung von der Landesmeisterschaft an. Seinen ersten Kampf entschied er durch einen sauberen Wurf mit anschließender Haltetechnik für sich. Nachfolgend holte sich der junge Helmstedter den Punkt im ersten Durchgang durch eine sehr saubere Kombination inklusive Ebenenwechsel zum vorzeitigen Sieg durch Full Ippon.

Die harte Arbeit des Tjark Rose zahlt sich aus

Im zweiten Kampf gelang ihm direkt eine große Wertung im ersten Kampfabschnitt. Im zweiten Part versuchte er, die Vorgaben des leitenden Landestrainers umzusetzen. Durch konsequente Beinarbeit erarbeitete er sich schnell einen Vorteil. Mit einem seiner Lieblingswürfe, dem Beinrad, und anschließender Haltetechnik gelang ihm erneut der vorzeitige Sieg.

Durch die beiden gewonnenen Kämpfe stand Rose als norddeutscher Meister fest, das wochenlange Training mit den langen Wochenenden mit dem Landestrainer im Kaderverband hatte sich ausgezahlt. Das Trainerteam des Niedersächsischen Ju-Jutsu-Verbandes zeigte sich mit den gezeigten Leistungen Roses sehr zufrieden.

Den Fokus hat der Helmstedter Ju-Jutsuka selbst bereits auf die deutsche Schülermeisterschaft gerichtet. Die wird im Juni in Bernau (Brandenburg) ausgetragen.

