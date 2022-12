Der Nachwuchs macht den Auftakt beim Halbmarathon

Beim Elm-Advents-Halbmarathon am Lutterspring gingen insgesamt 14 Kinder an den Start.

Advent, Advent, der Läufer rennt: Am Wochenende fand die 10. Auflage des Elm-Advents-Halbmarathons statt. Es ist und bleibt die teilnehmerstärkste dauerhafte Sportveranstaltung im Landkreis mit Start und Ziel am Lutterspring.

Die Kleinsten machen den Auftakt

Bereits am Samstag gingen die jüngsten Teilnehmer (Jg. 2009 und jünger) auf die 1,5 Kilometer lange Strecke. Bei den Mädchen kam Hanna-Marie Wedler vom MTV Wolfenbüttel vor Charlotte Kirchner (TSV Lelm) und Greta Götze (Lelm) ins Ziel. Bei den Jungs war Leo Flohr (Lelm) vor Linus Edler (Wolfenbüttel) und Robert Schneider (Lelm) der Schnellste.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr hieß es dann Strecke frei für die Teilnehmer am 5-km-Lauf, den Sven Meinen (LC Braunschweig) vor Henrik Meyer (Erdinger AT) und Hans Kobmann (MTV Schladen) bei den Männern gewann. In der weiblichen Konkurrenz setzte sich Silke Schitteck (Hondelage) vor Charlotte Kirchner (TSV Lelm) und Bettina Völkel (SG Sundern) durch.

Harwardt siegt im Halbmarathon

Den Sieg im anschließenden 10-km-Lauf holte sich bei den Männern Nick Schierding vor Vincent Laue (beide LG Braunschweig) und Sebastian Radecker (LC Blue Liner). Bei den Frauen gewann Anna-Katharina Wylegala (LG Braunschweig) vor Joke Evenblij (LC Blue Liner) und Kathrin Nickel (Bergziegen Fallersleben).

Den Sieg im Halbmarathon (21,09 km) feierte bei den Frauen Dorit Wellmann (RunAwo Kgsl) vor Sabrina Jaeger (Hannover) und Jana Seel (Ronja on the Hill). Bei den Männern gewann erwartungsgemäß Valentin Harwardt (VfL Wolfsburg) vor Steffen Brinker (Lohne) und Steffen Hannich (VfL Wolfsburg). (ausführlicher Bericht folgt).

