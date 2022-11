26:32 – VfL Lehre schöpft Mut aus Heimniederlage

Seine sieben Tore reichten nicht: Der VfL um Tom Schmidt (am Ball) unterlag Wittingen.

Wenn eine Niederlage im Abstiegskampf als Mutmacher dient, dann diese: Mit 26:32 (14:19) unterlag der VfL Lehre in der Handball-Landesliga Ost in eigener Halle der SG VfL Wittingen/Stöcken und bleibt Tabellenvorletzter.

VfL Lehre liefert eine couragierte Leistung ab

Dennoch zog Lehres Trainer Hannes Ermisch anschließend ein positives Fazit: „Wir waren ein unangenehmer Gegner, wir haben die Wittinger getriezt und geärgert.“ Dass es nicht zum Sieg reichte – sei’s drum: „Wir haben eine engagierte und couragierte Leistung abgeliefert. Dann kann man gegen einen Tabellenzweiten auch verlieren. Hätten wir in den vergangenen Wochen immer so gespielt, hätten wir längst viel häufiger gewonnen“, sagte Ermisch weiter.

Entscheidend in Rückstand gerieten die Lehrschen bereits zwischen der 5. und 20. Minute. In dieser Phase zogen die Gäste vom 2:2 auf 14:6 davon. Diese Hypothek schleppte das Ermisch-Team durch die gesamte Partie. Einzig nach Nico Gottsknecht Anschlusstor zum 16:20 (35.) keimte bei den Lehrschen Hoffnung auf, doch die Wittinger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und behaupteten ihren deutlichen Vorsprung auch in Halbzeit 2.

Die Lehrschen sind vor dem Tor nicht effektiv genug

„Wenn man uns etwas vorwerfen kann, dann, dass wir vor dem Tor nicht effektiv genug waren“, konstatierte Ermisch. „Wir haben zu viele freie Würfe liegenlassen, unter anderem drei Siebenmeter.“

VfL Lehre: Lempart, Gomula – Alcape Meyer 6, Jacobitz 4, Fischer, Gottsknecht 7, Schmidt 7, Rockar, Urban 1, Margraf 1.

