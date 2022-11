FC Schunter geht „mit guter Laune“ in die Winterpause

„Wir haben noch mal drei Punkte geholt – das ist das Wichtigste“, betonte Julien Wossmann, der Trainer des Fußball-BezirksligistenFC Schunter, nach dem letzten Spiel des Jahres für seine Mannschaft. Mit 4:2 (4:1) bezwang der Aufsteiger in Flechtorf den Tabellenletzten FSV Adenbüttel Rethen. „Das klingt vielleicht spannend, es hätte aber auch zweistellig werden können“, machte Wossmann die Überlegenheit seiner Elf deutlich.

Zwar brachte Maverick Schönfelder den FC bereits in der 4. Minute in Führung. Generell taten sich die Hausherren in den ersten rund zehn Minuten aber noch schwer und boten mit individuellen Fehlern den Gästen etwas an. Zu wirklich klaren Abschlüssen habe die FSV die Patzer jedoch nicht nutzen können, erklärte der FC-Coach. Seine Mannschaft agierte da wesentlich effizienter. „Letztlich haben wir mit unseren ersten vier Chancen auch vier Tore gemacht“, sagte Wossmann – eine Qualität, die dem Aufsteiger fast über die gesamte Hinrunde hinweg gefehlt hatte.

Schunter hat richtige Antwort auf gegnerischen Treffer parat

Wichtig dabei, so Schunters Trainer weiter, „dass wir auf Adenbüttels Treffer zum 1:3, der auch wirklich gut herausgespielt war, sofort die Antwort parat hatten“. Amed Koulibaly stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Das war es dann allerdings auch mit Schunters Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor. Allein bis zur Pause „hätten wir noch drei Tore nachlegen können, eigentlich sogar müssen“, betonte Wossmann.

Nachdem die FSV mit der ersten Offensivaktion der zweiten Halbzeit per Foulelfmeter erneut verkürzt hatte, setzte sich der Chancenwucher des FC fort. „Wir haben wirklich gut gespielt, aber selbst eine Situation ausgelassen, in der zwei unserer Spieler allein aufs FSV-Tor zugelaufen sind und die Chance mit einem schlechten Querpass vergeigt haben“, schilderte der FC-Coach. Und sogar einen Strafstoß ließ Schunter ungenutzt.

„Trotzdem gehen wir nach den beiden Siegen zum Abschluss mit guter Laune in die Winterpause“, sagte Wossmann und fügte grinsend noch einen „Fun Fact“ hinzu: „Wir sind damit sogar Erster der Rückrundentabelle.“

Tore: 1:0 Schönfelder (4.), 2:0 Sandmann (20.), 3:0 Schönfelder (30.), 3:1 J. Bruns (33.), 4:1 Koulibaly (35.), 4:2 J. Bruns (47./FE).

