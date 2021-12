In der Vorrunde hatten Tim Schulze (in Rot, von links), Bernd Mittendorf und die SV Lauingen Bornum einige derbe Niederlagen kassiert – unter anderem mit 0:5 und 1:7 gegen den BSC Acosta (in Weiß). Inzwischen sind die Rot-Weißen aber wieder in der Erfolgsspur.