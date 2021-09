Tennis Tennis-Ass Neumann erreicht Finale in Köthen

Zweiter bei einem hochkarätig besetzten Turnier in Köthen: Gerhard Neumann.

Helmstedt. Nach starken Auftritten in den Wochen zuvor und der Finalteilnahme in Köthen steigt Gerhard Neumann in die deutsche Senioren-Rangliste auf.