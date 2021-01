Debütant Grasleben II scheidet beim 3. NFV-E-Football-Cup aus

Für die einen war es die Premiere, für die anderen dagegen bereits die zweite Teilnahme: Doch obwohl Fabian Romeike und Jan-Luca Tholl schon im Vorjahr am 2. NFV-E-Football-Cup teilgenommen hatten, fühlte sich die dritte Auflage der Landesmeisterschaft für die beiden Konsolen-Kicker des FC Heeseberg so gar nicht vertraut an. Letztlich kam für den amtierenden Helmstedter E-Football-Kreismeister das Aus in der dritten Runde, Neuling TSV Grasleben II verabschiedete sich sogar bereits nach der Auftaktpartie aus dem Turnier.

FCH-Duo nach Ausscheiden sauer: „Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht“

Als Gewinner des E-Football-Kreispokals in Bahrdorf im Dezember 2019 hatten sich Romeike und sein Kumpel Tholl für die letztjährige Landesmeisterschaft qualifiziert und es damals bis ins Achtelfinale geschafft. Auch diesmal spielte sich das blau-gelbe Duo bis in die Runde der letzten 16 vor, wo es wie im Vorjahr eine Niederlage setzte (0:2 gegen den SV Degersen) – gleichbedeutend mit dem Ausscheiden. Beide Heeseberger verloren ihre Einzelpartien gegen die Konkurrenten aus der Region Hannover trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führungen jeweils knapp mit 2:3 und waren danach „extrem sauer, weil es ein Spiel gegen einen starken Gegner war, in dem wir keinesfalls schlechter waren“, betonte Romeike. „Es war ein 50:50-Spiel, in dem am Ende wieder Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht haben.“

Unabhängig vom etwas enttäuschenden Abschneiden war der Bezirksliga-Fußballer des FCH der Meinung, „dass das Turnier online zu spielen nicht ansatzweise ein Vergleich zum letzten Jahr war. Alleine der Moment, als wir gegen den damals amtierenden Landesmeister TSV Fortuna Oberg im 32stel-Finale in der 120. Minute das entscheidende Tor zum Weiterkommen geschossen und fast 1000 Leute das live in der Halle verfolgt haben, war ein geiles Erlebnis in einer tollen Atmosphäre, was unvergessen bleibt.“

Meisterschaft findet online statt

Corona-bedingt fand das 3. E-Football-Event des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) nämlich nicht in der Swiss Life Hall in Hannover, sondern online statt. Statt sich im Modus „Zwei gegen Zwei“ vor Ort mit seinen Gegnern zu messen und dabei von vielen Zuschauern angefeuert zu werden, zockten nun fast alle Spieler der insgesamt 55 Mannschaften bei sich zu Hause. Im „90er Modus“ (alle wählbaren Mannschaften hatten dieselbe Stärke) wurden pro Runde maximal drei Partien des Spieles FIFA21 auf der PlayStation 4 gespielt. Ein Sieg im „Eins gegen Eins“ wurde mit einem Punkt gewertet, bei zwei erreichten Punkten stand das Weiterkommen fest. Pro Team mussten mindestens drei Spieler gemeldet werden.

Um letztere Bedingung zu erfüllen, fragten die beiden Heeseberger bei Tobias Kruschke nach, der wie Romeike für das Bezirksliga-Team des FCH spielt. Im Notfall wäre der dritte Mann auch eingesprungen, so kamen bei den beiden 2:0-Erfolgen in Runde 1 und 2 gegen den VfL Nordstemmen und den SV DJK Elsten sowie der Pleite gegen Degersen aber lediglich Romeike und Tholl zum Einsatz.

Thomas Mücke spricht von interessanter Erfahrung

Für den TSV Grasleben II, der als Kreisliga-Vizemeister das Ticket für die Titelkämpfe gelöst hatte, mussten bei seiner ersten E-Football-Landesmeisterschaftspartie derweil alle drei Akteure zum Einsatz kommen. Gegen den späteren Viertelfinalisten SV Blau-Weiß Hemmendorf/Salzhemmendorf (1:2) setzte es für Niklas Mücke eine deutliche 1:8-Klatsche, während sein Mitspieler Yannik Müller zeitgleich dank eines „Kullertors“ kurz vor Schluss einen knappen 1:0-Sieg bejubeln durfte. Somit musste die Entscheidung im dritten und letzten Einzelspiel fallen, das Thomas Mücke aber klar mit 1:6 verlor.

„Mein Gegner war für mich nicht zu schlagen“, erkannte Graslebens Teammanager die Leistung seines Kontrahenten an, und lobte auch die Leistungen der anderen Salzhemmendorfer: „Das war ein starker Gegner, gegen den wir immerhin ein Spiel gewonnen haben, auch wenn sich Niklas und Yannik mit dem 90er Modus nicht so wohl fühlen, da die beiden lieber den Ultimate Team Modus spielen, bei dem man sich seine eigene Mannschaft zusammenstellen und Spielzüge einstudieren kann, anstatt mit vielen Tricks und Dribblings zum Erfolg zu kommen. Trotzdem war die erstmalige Teilnahme an der E-Football-Landesmeisterschaft für uns interessant.“