NFV-Kreis Helmstedt plant zweite Konsolen-Kreismeisterschaft

Dass es eine Fortsetzung geben soll, steht bereits fest – der Modus allerdings noch nicht: Nach der vor kurzem beendeten ersten Spielzeit plant der NFV-Kreis Helmstedt nun seine zweite E-Football-Kreismeisterschaft, die von Ende Januar bis Ende März/April ausgetragen werden soll.

Ranwig mit gemischtem Fazit

„Für die erste Saison war es ok“, sagt Mark Ranwig über die virtuelle Kreisligapremiere, die vom 16. November bis 22. Dezember stattfand. Hinsichtlich der Größe des Starterfelds sieht der E-Football-Beauftragte des NFV-Kreises aber noch Verbesserungsbedarf: „Mein Wunsch waren zwölf Teams, aber mit zehn ging es auch. Man kann diese Dinge nur anbieten. Ob die Vereine das dann auch annehmen, ist etwas anderes. Ich hoffe, dass sich diesmal mehr als zehn Teams anmelden werden“, betont Ranwig.

Auf die erneute Teilnahme eines Duos kann er in jedem Fall schon einmal bauen: Wie Fabian Romeike angekündigt hat, werden er und sein Partner Jan-Luca Tholl auch bei der zweiten E-Football-Kreismeisterschaft an den Start gehen. Durch einen 10:3-Sieg im Finale gegen den TSV Grasleben II sicherten sich die beiden Konsolen-Kicker des FC Heeseberg zwei Tage vor Heiligabend den Titel. Als Dankeschön gab's von Ranwig sowie dem Vorsitzenden des NFV-Kreises, Werner Denneberg, nach den Weihnachtsfeiertagen zwei echte Fußbälle und einen Siegerpokal in der Form eines Controllers.

Drei verschiedene Spielmodi möglich

Die SpVg Süpplingen sei laut des E-Football-Beauftragten diesmal wohl nicht dabei, dafür kommen Stand jetzt der TSV Danndorf und die FSV Schöningen neu dazu. Letztlich wird die Anzahl der gemeldeten Teams darüber entscheiden, ob in einer Liga, in zwei Ligen oder – analog zur ersten Saison – im Staffelbetrieb gespielt wird. Entsprechend wird es bei einer Liga einen Ligameister, bei zwei Ligen jeweils einen Ligameister und im Staffelbetrieb zwei Staffelsieger geben. Im Staffelbetrieb würden die beiden Meister in einem Finale den Kreismeister ermitteln. Ranwig selbst fände es toll, wenn ab der kommenden Saison in einem Zwei-Ligen-System (Kreisliga, Kreisklasse) mit Auf- und Abstieg gespielt werden würde: „Wenn genug Mannschaften melden, werden wir das wohl umsetzen.“

Hinsichtlich der Vorgaben für die Teilnahme hat sich indes nichts geändert: Ein Team besteht weiterhin aus mindestens drei und maximal fünf Spielern, wobei jeweils zwei Akteure aus einem Team zu einer Partie antreten. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitgliedsvereine aus dem NFV-Kreis Helmstedt, die jeweils zwei Mannschaften melden können. Anmeldungen erfolgen ausschließlich per Nachricht des meldenden Vereins über das DFBnet-Postfach.

Auch für die Zeit danach hat sich der NFV-Kreis schon einen Plan zurechtgelegt: Von April bis Oktober ist „Sommerpause“, mit Erscheinen der neuen Fifa-Version soll es dann weitergehen mit der dritten Online-Spielzeit.