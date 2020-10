Lauingen Bornum im kollektiven Elf-Minuten-Schlaf

Die Hoffnung darauf, dass der erste Saisonsieg eine echte Kehrtwende einleiten würde, sie hielt nicht lange bei der SV Lauingen Bornum. In der Fußball-Bezirksliga 1 B musste sich die Mannschaft des Trainergespanns Julian Semper/Marcel Schoolmann aufgrund einer indiskutablen Phase Mitte der ersten Halbzeit mit 2:5 (1:4) geschlagen geben.

Vier Gegentore innerhalb von elf Minuten – „eine solche Phase kannst du dir in der Bezirksliga eben nicht leisten, das darf einfach nicht passieren“, stellte Schoolmann mit Blick auf den kollektiven Blackout seiner Mannschaft zwischen der 21. und 31. Minute klar. Es sei insgesamt „mal wieder keine gute erste Halbzeit“ gewesen, die Wolfsburger seien allerdings auch keine vier Tore besser gewesen als die SV, urteilte Schoolmann. Jedoch war Lupo zur Stelle, als sich die Gäste eine ganze Reihe von Fehlern leisteten und nutzte seine Chancen dann auch konsequent.

Ein 0:2 gegen den 1. FC Wolfsburg hatte Lauingen Bornum eine Woche zuvor noch in einen 3:2-Sieg umgewandelt, „aber ein 0:4 ist eine Mammutaufgabe“, so Schoolmann. „Da uns dann schnell das 1:4 durch Daniel Junge gelang, konnten wir uns in der Halbzeitpause daran etwas hochziehen. Wir sind auch sehr gut in den zweiten Durchgang gestartet, haben aber reihenweise hochkarätige Chancen ausgelassen“, schilderte der SV-Coach. Dennis Evers, Julian Haase, Jannis Hüttenrauch und Junge hätten nachlegen können, scheiterten aber entweder an den eigenen Nerven oder am starken Wolfsburger Schlussmann Robin Horn.

So aber dauerte es bis zur 76. Minute, ehe erneut Junge auf 2:4 aus Sicht der SV stellte. „Wäre uns das zweite Tor früher gelungen, wäre vielleicht noch mal was gegangen“, meinte Schoolmann. Weil nun aber nicht mehr viel Zeit blieb, gingen die Gäste aufs Ganze – und wurden von Lupo noch einige Male ausgekontert. Vincenzo Catapano machte mit dem 5:2 den Deckel drauf.

Tore: 1:0 Giamblanco (21.), 2:0 Steding (28.), 3:0 Cuccia (29./FE), 4:0 Grimaldi (31.), 4:1, 4:2 Junge (34., 76.), 5:2 Catapano (80.).