Der FC Heeseberg im Höhenflug: Am Sonntagvormittag (11 Uhr, Franzsches Feld) gastiert der Fußball-Bezirksligist als verlustpunktfreier Tabellenführer der Staffel 2 A beim BSC Acosta II – und will möglichst weiter punkten.

Erinnerungen werden allerdings wach an die Saison 2017/18: Damals startete der FCH mit vier Siegen, schien unaufhaltsam – und plötzlich ging nichts mehr, es folgte eine unglaubliche Negativserie. Erst am letzten Spieltag gelang der Klassenerhalt durch einen 3:0-Erfolg bei Teutonia Groß Lafferde.

Soweit will es FC-Trainer Michael Grahe dieses Mal aber nicht kommen lassen. „Zum jetzigen Zeitpunkt sagt die Tabelle eh noch nichts aus. Wir haben in den Punktspielen gegen Acosta eine schlechte Bilanz, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen da zu Buche. Daher ist es für uns wichtig, genauso engagiert und konzentriert zu agieren, wie zuletzt in Peine.“

Obwohl auf dem kleinen Kunstrasen gespielt wird, sieht Grahe für die Braunschweiger keinen wesentlichen Vorteil, da sein Team auf diesem Belag eigentlich immer ganz ordentlich gespielt habe. Auch für taktische Änderungen gegenüber den bisherigen Begegnungen sieht der Gästecoach keinen Grund, weshalb seine Schützlinge die Partie gewohnt offensiv angehen werden.

Verzichten muss Grahe auf die Langzeitverletzten Florian Naumann, Nico Lübbecke, Philipp Michehl, Thomas Klinzmann, Julian Hieske und Marcel Hentschel. Niklas Wikert ist nach einem Tritt in die Wade beim Spiel gegen Salzdahlum fraglich. „Trotzdem sind wir guter Dinge, dass wir auch bei Acosta II etwas mitnehmen können“, bleibt Grahe gewohnt optimistisch.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten im Ligabetrieb fand in der Saison 2017/18 statt. In Söllingen gab’s ein, 1:1, daheim gewann Acosta mit 3:0.