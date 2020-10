Petra Piecha und ihre Partnerin Aurora Pohlai spielen an diesem Samstag um den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Frellstedt. Radpolo: Das Duo der RSV Frellstedt spielt an diesem Samstag um den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Im hessischen Ginsheim wird an diesem Samstag die Frage beantwortet, ob die RSV Frellstedt in der kommenden Spielzeit wieder mit zwei Teams in der 1. Radpolo-Bundesliga vertreten sein wird. Petra Piecha und Aurora Pohlai, die „Zweite“ der RSV, treten von 14 Uhr an bei der Aufstiegsrunde an.

Weil ein Erstliga-Team seine Meldung für die neue Saison zurückgezogen hatte, bot der Verband interessierten Zweitliga-Teams an, um den frei gewordenen Platz zu spielen. Für das Frellstedter Duo sei sofort klar gewesen, dass es sich für die Aufstiegsrunde anmelden würde, erklärte Piecha unlängst. Und die Chancen, im ersten gemeinsamen Jahr tatsächlich ins Oberhaus aufzurücken, stehen gut. Immerhin führten Piecha/Pohlai zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Saisonabbruchs die Tabelle der 2. Bundesliga an. Mit dem Reideburger SV II (2.) treffen sie aber auf das einzige Team, gegen das sie im Punktspiel verloren hatten (5:7). Die weiteren Relegationsgegner RSG Ginsheim II (3., 7:5) und RKB Wetzlar II (7., 4:3) hatten die Frellstedterinnen indes bezwungen.

