Unterschiedliche Gefühlslagen bei den B-Junioren-Teams aus dem Kreis in der Fußball-Bezirksliga: Die JSG Helmstedt gewann nach Rückstand deutlich, Schöningen/Königslutter verlor.

JSG Isenbüttel-Gifhorn – JSG Helmstedt 1:6 (1:1). Tore: 1:0 Heunecke (20.), 1:1 Schilken (37.), 1:2 Deuse (47.), 1:3, 1:4 Diefenbach (51., 62.), 1:5 Amar (69.), 1:6 Bewersdorff (77.).

Als die Gäste zunächst in Rückstand gerieten, sei das „die logische Konsequenz“ gewesen, monierte Teamchef Ralph Nurenberg. „Die ersten 30 Minuten haben wir im kollektiven Tiefschlaf verbracht.“ Durch einen Treffer von Robin Schilken kamen die Helmstedter in Minute 37 aber zum Ausgleich. „Nach der Halbzeit, in der Klartext gesprochen wurde, zeigte die Mannschaft endlich, dass sie Fußball spielen kann“, berichtete Nurenberg. Sebastian Deuse und Doppelpacker Jonas Diefenbach sorgten Mitte der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Nurenberg zum erst „Dreier“: „Der Sieg geht auch in der Höhe völlig in Ordnung.“

JSG Isenhagen – JSG Schöningen/Königslutter 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Bokelmann (17.), 1:1 Kaluza (45.), 2:1 Thomsen (69.).

Aus einem Abwehrfehler und einem Pressschlag entstand die Führung für Isenhagen. „Wir waren über die gesamte Spielzeit dominierend, haben aber die Tore nicht gemacht“, analysierte Deniz Kartal, Trainer der Gäste. Das sollte sich zumindest einmal ändern, als Bjarne Kaluza wenige Augenblicke nach Wiederbeginn zum Ausgleich traf. „Durch eine Unachtsamkeit“, so Kartal, lief seine Elf zehn Minuten vor Ende aber in einen Konter, den die Hausherren erfolgreich abschlossen.