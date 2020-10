Für Helmstedts Franke „gibt es keine Ausreden mehr“

Mit einem Sieg in Süpplingenburg könnte der TuS Essenrode (in Rot) die Tabellenführung übernehmen. Die SpVg Süpplingen (weiße Trikots) empfängt unterdessen die FSV Schöningen II.

Helmstedt. Der TSV Germania peilt in der Fußball-Kreisliga einen Heimsieg an. Derweil haben Essenrode und Holzland die Tabellenführung im Visier.

Der Spitzenreiter gerät ins Wanken – und kann selbst nichts dagegen tun: Sowohl der TuS Essenrode als auch der STV Holzland rütteln am Thron der Fußball-Kreisliga, auf dem zurzeit der TSV Danndorf sitzt. Der muss am Wochenende zugucken, da das Derby beim FC Nordkreis bereits in den September vorgezogen und obendrein noch mit 1:5 verloren wurde.

TSV Germania Helmstedt – SG Rottorf/Viktoria (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen belegen die Helmstedter zurzeit einen Abstiegsplatz. „Wir sind in einer Lernphase, haben eine ganz junge Truppe. Da sind auch viele aus der A-Jugend mit dabei“, erklärt Interimstrainer Matthias Franke. „Die Jungs sind noch ein bisschen grün hinter den Ohren, wir schlagen uns ein bisschen selbst“, gesteht Franke ein. Damit soll jetzt Schluss sein: Denn mit der SG kommt der noch punktlose Tabellenletzte nach Helmstedt. „Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, es zählen nur drei Punkte“, macht der Germanen-Coach unmissverständlich klar und fasst zusammen: „Wenn unsere Chancenverwertung besser wird und wir die individuellen Fehler abstellen, bin ich mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden.“ MTV Frellstedt – FC Schunter (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gastgeber stellen mit erst drei Gegentoren in vier Spielen die beste Abwehr der Liga, keine Mannschaft hat hingegen häufiger ins gegnerische Tor getroffen als der FC Schunter (20 Tore). „Man kennt sich gut. Sie haben sich gut verstärkt und viele junge Leute dabei, die schnellen Offensivfußball spielen“, lobt MTV-Trainer Tobias Korona. „Die ersten Minuten des Spiels werden entscheidend sein.“ Helmstedter SV – STV Holzland (Sonntag, 14.30 Uhr). „Wir spielen zu Hause – da will ich gewinnen. Wir spielen auf jeden Fall auf Sieg“, betont HSV-Spielertrainer Marco Behse vor dem Duell mit dem Tabellendritten. Denn sollten die Hausherren das Duell auf dem Bötschenberg verlieren, „dann sind die Topmannschaften schon mal acht Punkte weg“, zeigt Behse auf und lobt seine Schützlinge für ihre Einsatzbereitschaft: „Wir trainieren wirklich gut.“ SpVg Süpplingen – FSV Schöningen II (Sonntag, 14.30 Uhr). Zehnter gegen Elfter – mit einem Heimsieg gegen die Landesliga-Reserve will sich die gastgebende Spielvereinigung in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren. TSV Barmke – FC Vatan Spor Königslutter (Sonntag, 14.30 Uhr). Nein, ein Selbstgänger wird die Begegnung in Barmke auf keinen Fall – das weiß auch Vatans Spielertrainer Giuseppe Marchese. „Mit Jannik Niermann hat Barmke einen der besten Stürmer der Liga. Da müssen wir hinten hellwach sein“, sagt Marchese. „Wir haben nach vorne aber ebenfalls super viel Qualität und werden unsere Tore auch schießen.“ Sein Ziel sei es, die Siegesserie im Oktober auszubauen. Und die Vorzeichen stehen gut. Marchese: „Wir haben alle Mann an Bord.“ TSV Süpplingenburg – TuS Essenrode (Sonntag, 14.30 Uhr). Ein Sieg beim Aufsteiger – und schon stürzt der TuS Essenrode den TSV Danndorf von der Tabellenspitze, denn der Primus ist spielfrei. Das sollte dem Vorjahreszweiten zusätzlichen Antrieb geben. Übrigens: Der FC Nordkreis hat zwar am Sonntag frei, ist aber unter der Woche wieder im Einsatz. Am Mittwoch (18 Uhr) ist der MTV Frellstedt in Wahrstedt zu Gast.