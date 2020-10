Türk Gücü Helmstedt: Vier neue Rumänen – und Timo Richter!

Bislang war Mihai Eduard Orbu „Einzelkämpfer“ beim FC Türk Gücü – jedenfalls, was die Nationalität betrifft. Doch nun hat der Rumäne Verstärkung aus der Heimat bekommen: Mit Dumitru Copil, Gabriel-Andrei Braga, Constantin Dedu und Claudiu Gini schlossen sich vier weitere Rumänen dem Fußball-Bezirksligisten von der Kantstraße an, der sich zudem über die Verpflichtung von Routinier Timo Richter freuen durfte.

Der 26-jährige „Costi“ Dedu ist allerdings kein ganz neues Gesicht bei den Helmstedtern: Der technisch versierte Flügelspieler machte schon im Winter die Vorbereitung bei Türk Gücü mit, wusste dabei zu überzeugen – ein Wechsel kam zu dem Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Spielberechtigung jedoch nicht zustande. Im zweiten Anlauf landete er nun aber an der Kantstraße und wurde schon bei der 0:2-Auftaktniederlage gegen den TSV Vordorf eingewechselt.

Bereits in der Startelf stand dort Braga, der als „Zehner“ begann. „Er hat eine tolle Übersicht, kann die Bälle durchstecken, ist technisch sehr stark und ballsicher“: So beschreibt Vorsitzender Ahmet Inan den Neuzugang für die Mittelfeldzentrale.

Über Braga kam der Kontakt zu Dumitru Copil zustande, der zuletzt in Dortmund lebte. Und der 30-jährige Angreifer, der seit Montag spielberechtigt ist, kann auf eine interessante Vita zurückblicken. Der zweimalige U19-Nationalspieler Rumäniens galt als eines der hoffnungsvollsten Talente seiner Altersklasse. Als 16-Jähriger – zu der Zeit wurde er unter den besten 50 jungen Fußballern der Welt geführt, vor Toni Kroos und Mesut Özil – wechselte er 2007 für 125.000 Pfund zu Heart of Midlothian nach Schottland. Der große Durchbruch gelang Copil aber nicht. „Er hat lange nicht mehr gespielt und will sich hier in der Gegend beruflich engagieren“, erklärt Inan. Für Linksverteidiger Gini fehlt dem FC Türk Gücü noch die Spielberechtigung.

Das gilt auch für Timo Richter, der eigentlich von Eintracht II zum TSC Vahdet zurückkehren wollte, bis Türk Gücüs Trainer Göksah Beser davon Wind bekam. „Er kennt mich, seit ich fünf Jahre alt bin. Das war Zufall“, sagt der 31-jährige Vollblutfußballer, der sich das Konzept der Helmstedter anhörte, sich ein Spiel von ihnen anguckte und schnell merkte: „Wir passen zusammen.“ Er wolle den jungen Spielern helfen, so Richter. „Ich bin ein Leadertyp, der vorangeht“, sagt der 31-Jährige. Mit einigen Teamgefährten wie Arne Ruff (BSV Ölper), Masirullah Omarkhiel (Vahdet) oder Alfonso Lazaro Prats (FC Süd Braunschweig) hat Richter bereits früher zusammen gespielt.

Übrigens: Die C-Junioren von Türk Gücü schrieben Geschichte – und fuhren mit dem 1:0 in Brackstedt in ihrer zweiten Spielzeit den ersten Punktspiel-Sieg im Freien ein. „Unser Jugendkoordinator Frank Halmanseder leistet da wirklich eine tolle Arbeit“, lobt Inan.