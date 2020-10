FSV Schöningen: „Wir sind in der Landesliga angekommen“

Vor dem ersten Landesliga-Auftritt der FSV Schöningen konnte man bei den knapp 200 Zuschauern, allen Fußballern und Verantwortlichen die Vorfreude förmlich spüren. Schließlich stellte sich mit dem SSV Vorsfelde auch gleich der absolute Titelfavorit im Elmstadion vor. Nach spannenden 90 Minuten trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem insgesamt leistungsgerechten 1:1 (1:1). „Wir sind in der Landesliga angekommen und haben gezeigt, dass wir mithalten können“, stellte FSV-Coach Nils Osteroth am Ende dann auch zufrieden fest.

Seine Elf überraschte mit einer neuen Anstoß-Variante: Der Ball wurde auf Daniel Reiche zurück gespielt, der legte ihn noch weiter zurück auf FSV-Keeper Dennis Glatz, und der drosch die Kugel ganz weit nach vorn in den Lauf von Dominik Elsner. Damit schien die SSV-Abwehr nicht gerechnet zu haben, denn ihr Keeper musste in höchster Not den Ball ins Seitenaus schlagen. Es folgte ein gegenseitiges Abtasten ohne wirklich gefährliche Torszenen. Ein Schuss von Kapitän Johannes Lutz erwies sich als ebenso harmlos wie der vorausgegangene von Elsner. Auf der anderen Seite lief es nicht besser: Melvin Kick setzte seinen ersten Schussversuch weit neben den Kasten, und auch sein Freistoß nur zwei Minuten später verfehlte sein Ziel um mehrere Meter.

Nach 20 Minuten hatte Christopher Münch die erste gute Chance, als er einen Freistoß mit dem Außenrist verlängerte, aber noch hielt SSV-Keeper Justin Kick seinen Kasten sauber. Drei Minuten später war er jedoch machtlos, als erneut Münch aus 12 Metern abzog und zum umjubelten 1:0 (23.) traf. SSV-Abwehrspieler Canel-Liam Topsakal hatte vergeblich versucht, den Schuss zu blocken.

So langsam merkten die Vorsfelder, dass sie mehr investieren müssen, um Zählbares aus der Speerstadt mitzunehmen. Sie gestalteten ihr Spiel nun schneller und körperbetonter, ohne dabei unfair zu agieren. Mit Erfolg, denn zwölf Minuten nach dem 0:1 glich Kevin Schulze mit einem Flachschuss ins linke untere Eck aus. Eine Zeigerumdrehung vor der Pause ging die FSV fast erneut in Führung, doch der Schuss von Maximilian Kohl strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste mächtig aufs Tempo, wollten unbedingt das zweite Tor. Ihr Bemühen blieb jedoch ohne Erfolg, da die Osteroth-Elf ihren Kasten mit Glück und Geschick verteidigte und auf Konter setzte. Beinahe mit Erfolg: Luca Caringi bediente den am Strafraum lauernden Maurice Tounkara, doch der setzte das Leder weit vorbei. Und fünf Minuten vor Schluss hätte Christoph Osteroth sogar den „Lucky Punch“ landen können, aber SSV-Keeper Justin Kick reagierte blitzschnell und blieb Sieger. Da auch die Gäste ihrerseits gute Chancen verpassten, blieb es beim 1:1.

FSV-Coach Osteroth fasste kurz zusammen: „Das war ein guter Einstand mit erfreulich vielen Zuschauern. Das Unentschieden entspricht den Leistungen.“

Tore: 1:0 Münch (23.), 1:1 Schulze (35.).