Türk Gücü: Raus aus dem Fahrstuhl, rein in die oberen Ränge

Sie sind wieder da – und diesmal wollen sie es auch langfristig bleiben: Die Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt sind zurück im Bezirk und erwarten zum Saisonstart in der Bezirksliga 1 B am Sonntag (14.30 Uhr) den TSV Vordorf auf dem Sportplatz an der Kantstraße. „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft sein – wir wollen etwas erreichen“, stellt Coach Göksah Beser klar.

Na klar, primäres Ziel ist es erst einmal, „dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, backt Beser kleine Brötchen. Doch er sagt auch: „Wir werden schon versuchen, einen der oberen Plätze zu erreichen und die Titelfavoriten ein wenig zu ärgern.“ Rang 1 bis 3 wäre ein durchaus realistisches Ziel für den spielstarken Aufsteiger. „Wir wollen eine junge Mannschaft formen, mit einer Perspektive für die nächsten Jahre“, macht der Coach der Helmstedter deutlich, der praktisch mit einer runderneuerten Truppe in die Saison geht. Neuzugang Nummer 16 kam erst kürzlich hinzu – und feierte zuletzt beim 2:2 in Lauingen sein Debüt: Der Rumäne Constantin Dedu wurde in der letzten halben Stunde eingewechselt und soll mit seinem Tempo für zusätzliche Belebung auf den Außenpositionen sorgen. „Die Kaderplanungen sind bei uns jetzt abgeschlossen“, sagt Göksah Beser. Allerdings sind noch nicht alle Neuzugänge öffentlich vorgestellt worden, da den Helmstedtern die Spielberechtigungen noch nicht vorliegen. Doch zurück zur Auftaktpartie gegen Vordorf, in der es für Beser „gegen meinen Ex-Trainer“ geht. Der TSV wird von Ex-Profi Heinz-Günter Scheil gecoacht, unter dem der 45-Jährige früher bei Eintracht Braunschweig II gespielt hatte. „Ich freue mich, ihn mal wiederzusehen. Scheilo steht auf Kämpfertypen“, weiß Türk Gücüs Trainer aus eigener Erfahrung und fügt deshalb an: „Wenn wir da nicht gegenhalten, dann werden wir Probleme bekommen.“ Dennoch wollen die Helmstedter ihrer Marschroute treu bleiben. „Wir wollen selbst Fußball spielen – und gewinnen“, konstatiert Beser, dem einige wichtige Akteure auszufallen drohen. Sedat Krusevci wird krankheitsbedingt nicht dabei sein. Mit Alfonso Lazaro Prats und Arne Ruff sind zwei Akteure aus dem Mittelfeldzentrum angeschlagen. Ihr Einsatz ist deshalb ebenso fraglich wie das Mitwirken von Güney Arvis, Berkan Öztürk und Adil Eser (Rückenbeschwerden).