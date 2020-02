„Endspiel“ um Platz 3 für SG Drömling/Königslutter

Dritter oder am Ende doch nur Fünfter? Diese Frage stellt sich der SG Drömling/Königslutter, die am Sonntag ihren letzten Spieltag in der Badminton-Verbandsklasse bestreitet. Der aktuelle Tabellenvierte ist am Sonntag von 10 Uhr an zu Gast bei der SG Comet/FC 56 Braunschweig II. Im ersten Spiel des...