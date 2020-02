Gipfeltreffen: Primus HG Elm reist zum Tabellenzweiten

Es ist alles angerichtet für das Gipfeltreffen in der Handball-Landesliga. Der Tabellenzweite SG Zweidorf/Bortfeld empfängt am Sonntag (17 Uhr) in Bortfeld Spitzenreiter HG Elm. Die beiden konstantesten, spielstärksten und torgefährlichsten Teams der Liga prallen aufeinander. „Wir fahren ohne...