TSG wieder cool und erfolgreich

Eins, zwei, drei, vier, fünf – die Bezirksliga-Basketballer der TSG Königslutter zählen eifrig weiter. Der 84:66 (10:12, 32:24, 20:16, 22:14)-Erfolg bei den Schapen Sharks II war der bereits fünfte Sieg in Serie. Und mit diesem kletterten sie auch auf den fünften Rang der Tabelle.

In der Hinrunde war es noch einer der Kritikpunkte, nun ist es eine große Stärke der Lutteraner: die Coolness in den entscheidenden Phasen des Spiels. „Ich glaube, es hat mit dem ersten Sieg unserer aktuellen Serie begonnen. Da haben wir die Ruhe bewahrt, nicht mit den Schiedsrichtern oder den Mitspielern gehadert, sondern uns einfach weiter auf unser Spiel konzentriert“, erläuterte TSG-Spielertrainer Christian Schöndube. Seitdem sich die Lutteraner selbst im Griff haben, haben sie auch ihre Gegner im Griff. So war es auch in Schapen.

Nach einem äußerst zähen, von ganz schwachen Wurfquoten beider Teams geprägten Auftaktviertel drehte die TSG auf. Satte 32 Punkte erzielten die Gäste in den zweiten zehn Minuten. Obwohl einer der beiden Schiedsrichter mit einigen kleinlichen Pfiffen auf beiden Seiten den Spielfluss etwas störte, „haben wir uns erneut nicht aus der Ruhe bringen lassen und unsere Führung kontinuierlich ausgebaut“, so Schöndube. Auch, als sich die Sharks bis Mitte des Schlussviertels noch einmal auf 63:69 herankämpften, blieb die TSG ihrer Linie treu.

„Unsere kleinen Spieler haben einige Ballverluste Schapens provoziert, außerdem haben unsere Center unter den Körben richtig geackert, allen voran Philip Sager. Sie haben extrem viele Rebounds eingesammelt“, schilderte Schöndube. Hinten verhinderte die lange Garde damit weitere Würfe der Gastgeber, vorne ermöglichten sie ihrem Team oftmals zweite und dritte Wurfchancen. Auch Flügelspieler Lars Meyer habe großen Anteil an der Rebound-Überlegenheit der TSG gehabt. „Und am Ende haben wir dann unsere Würfe auch wieder hochprozentig getroffen“, erklärt Schöndube zum abschließenden 15:3-Lauf seines Teams.

TSG: Alsouda 2 Punkte, Cani, Collignon 29/5 Dreier, Lindemeier, Kleemann 6, Koch 3/1, Roßmann, Meyer 11, Sager 12, Schöndube 21/3.