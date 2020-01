Riesenjubel bei der HG Elm: B-Jugend holt Regionspokal!

Der Regionspokal Süd-Ost-Niedersachsen, er blieb in der Gerhard-Müller-Halle in Schöningen. Die B-Jugend-Handballer der HG Elm machten es in dem Turnier allerdings spannend bis zum letzten Spiel. Hier genügte der HG ein Unentschieden zum Pokalsieg. Bis zum entscheidenden Match waren die...