Der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft

Nach knapp vierwöchiger Pause starten die Volleyballer des TV Bornum an diesem Wochenende gleich wieder mit einem Heimspieltag – und der hat es in sich! Mit dem USC Braunschweig III und VfL Wolfsburg empfängt der unangefochtene Verbandsliga-Spitzenreiter am Samstag zwei Topteams in der...