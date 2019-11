SG-Coach Ebner: Kleinigkeiten werden entscheidend sein

Der letzte offizielle Spieltag des Jahres steht an diesem Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse an – und dabei kommt es noch einmal zu einem richtigen Kracher: Spitzenreiter SV Esbeck ist zu Gast beim Verfolger Rottorf. Außerdem will Beienrode mit einem Sieg im Kellerduell gegen Lapautal die...