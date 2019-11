Dramatisches Ende kostet die HF den Punkt

Spielerisch und kämpferisch waren sie klar verbessert, für die Moral gab es eine Eins plus mit Sternchen. Die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt hatten in ihrem Oberliga-Auswärtsspiel beim HV Barsinghausen einen Punkt praktisch in der Tasche – und ließen sich das Remis in letzter Sekunde doch...