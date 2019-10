Ein Ausnahmetalent, das die europäische Bühne sucht

Hammerwurf: Zweimal in Folge setzte sich Annegret Jensen bei der Sportlerwahl durch, und träumt von Erfolgen auf der internationalen Bühne.

Sie wird zum Stammgast bei der Sportlerehrung: Annegret Jensen (TSV Lelm), die in den Jahren 2017 und 2018 die Abstimmung gewann, hat einmal mehr herausragende Leistungen im Hammwurf abgeliefert. Sie holte Landestitel im Winter- und Sommerwurf – und wurde zweifache deutsche Vizemeisterin.

Dazu gelang ihr beim internationalen Werfertag in Halle (Saale) mit 62,20 Metern ein neuer Kreisrekord. „Ich habe ganz schlecht angefangen“, erinnert sich Jensen. Doch beim sechsten Versuch flog der Hammer richtig weit. „Ich konnte es erst gar nicht glauben“, sagt die TSV-Sportlerin. Denn die Weite von 62,20 m hat eine ganz besondere Bedeutung: Damit erreichte sie die Norm für die europäischen Jugendspiele in Baku – ein Wettkampf der besten Nachwuchsathleten des Kontinents. Allerdings hatte Jensen im Entscheidungswettkampf um das Startrecht das Nachsehen. Ihr Ziel ist aber klar: Bald will sie auch international für Furore sorgen.