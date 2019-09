Lapautal gibt Führungen direkt wieder weg

Eigentlich sollte der Ball in der 1. Fußball-Kreisklasse bereits am Samstag auf zwei Sportplätzen rollen – doch daraus wurde nichts. Denn sowohl der Meinkoter SV (beim SV Esbeck) als auch der FC Schunter II (beim TVB Schöningen) traten am Wochenende nicht an. „Beide Mannschaften haben keine Elf...