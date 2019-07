Warberger Schützen holen fünf Landestitel

Zahlreiche Titel und Medaillen sowie Tickets zu den deutschen Meisterschaften verdienten sich die Schützen des SV Warberg und der SSG Nord-Elm bei den Landesmeisterschaften. Besonders die jungen Schützen waren erfolgreich.

Merle Möllmann, Amelie Ulrich und Cheyenne Engelken holten sich mit dem Luftgewehr in der Mannschaftswertung der Schülerklasse im Drei-Stellungs-Kampf die Silbermedaille. Cheyenne Engelken wurde auch in der Einzelwertung Zweite und qualifizierte sich ebenso wie Merle Möllmann (5.) für die DM.

In der Jugendklasse, in der die Warberger mit dem SV Telgte kooperierten, wurde Leon Warnstädt Doppel-Landesmeister im Einzel (Luftgewehr stehend und Drei-Stellungs-Kampf). Silber gab es für die Mannschaft mit Hanna Engelken, Monique Heilmann und Marc Tauermann im Drei-Stellungs-Kampf. Wegen eines Missverständnisses bei der Meldung entging Hanna Engelken eine weitere Silbermedaille, sie wurde in der Einzelwertung außer Konkurrenz geführt, ihr Ergebnis ging aber ins Teamergebnis ein.

Als Trostpflaster für sie diente die Silbermedaille, die sie in der Mannschaftswertung der Jugend gemeinsam mit Marc Tauermann und Leon Warnstädt im Stehend-Schießen mit dem Luftgewehr gewann. In dieser Disziplin holten die Schülerinnen Merle Möllmann, Cheyenne Engelken und Leni Heumann Bronze.

Und auch bei den Kleinkaliber-Wettkämpfen lief es rund: Monique Heilmann, Hanna Engelken und Marc Tauermann starteten im Kleinkaliber-Drei-Stellungs-Kampf für den SV Telgte – und holte den Titel in der Jugendklasse. Marc Tauermann belegte hier zudem Rang 2 in der Einzelwertung, Leon Warnstädt verpasste mit Platz 4 knapp das Podest, schaffte aber die DM-Qualifikation. Im Liegend-Wettkampf hatte das Trio Heilmann/Engelken/Tauermann in der Teamwertung erneut die Nase vorn, in der Einzelwertung gab es jeweils Silber für Monique Heilmann und Leon Warnstädt sowie Bronze für Marc Tauermann.

Edelmetall gab es in dieser Disziplin auch für die Junioren: Paul Engelken wurde im Einzel Zweiter und gemeinsam mit Erik Gronde – beide qualifizierten sich außerdem für die DM – und Ludwig Kroos Dritter bei den Mannschaften. Auf die DM-Teilnahme hoffen dürfen Anna Isensee und Michelle Blohm hoffen, die mit der Standardpistole persönliche Bestleistungen schossen und die Plätze 4 und 5 belegten.

Schließlich gab es noch Positives von den erwachsenen Schützen: Matthias Isensee gewann mit der Schnellfeuerpistole mit der Mannschaft die Silbermedaille, der Vorsitzende des SV Warberg, Ulf Gronde, trat mit seinen früheren Mannschaftskameraden Thomas Brocher und Christian Klees für die SGes Hehn an und holte sich mit Landesrekord (1775 Ringe) den Titel sowie das Ticket zur „Deutschen“.