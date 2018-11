Lauingen Bornum wird zum Gejagten

Die letzten Wochen vor der Pause: Während es für einige Teams in der Fußball-Kreisliga darum geht, sich in den Winter zu retten, haben andere derzeit einen guten Lauf und wollen den Schwung am Wochenende mit ins neue Jahr nehmen. MTV Frellstedt – TSV Danndorf (Sbd., 14 Uhr, Hinspiel 1:5). Nur...