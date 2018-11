Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste

Nun geht es in die Halle: Die Faustballer des TuS Essenrode starten an diesem Sonntag mit ihren beiden Männerteams in die neue Spielzeit der Verbandsliga. Und zum Auftakt wird unterm eigenen Hallendach gespielt. Denn der TuS ist der Ausrichter des ersten Spieltags. Die beiden Essenroder...