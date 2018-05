FC: „Mausetot“, dann obenauf

Als „überaus glücklich“ beschrieb Trainer Klaus Fricke den 3:1 (0:1)-Erfolg seines FC Schunter gegen die FSV Adenbüttel Rethen in der Fußball-Bezirksliga. So glücklich er war, so wichtig war dieser Sieg auch, denn die Verfolger im Kampf um den Klassenerhalt punkteten ebenfalls wieder. ...