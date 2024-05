Gifhorn. Der MTV hat den SSV Vorsfelde II zu Gast, der einen Platz und vier Punkte vor den Hehlenriedern zu finden ist. Wilsche schon Samstag.

Für den Großteil der Gifhorner Fußball-Bezirksligisten geht es wenige Spiele vor Saisonende nur noch um die Goldene Ananas. Das gilt auch für den MTV Isenbüttel, der sich allerdings noch Chancen auf den dritten Tabellenplatz ausrechnen darf. Vorausgesetzt, es gelingt ein Sieg gegen den SSV Vorsfelde II.

VfR Wilsche-Neubokel – Lupo Martini Wolfsburg II (Sa., 15 Uhr). Drei Plätze, aber nur drei Punkte trennt beide Teams. Mit einem Sieg wahren die Wilscher die Chance, in der Tabelle noch ein wenig zu klettern.

FC Brome – SV Reislingen-Neuhaus (So., 13.30 Uhr). Auch für diese beiden Teams geht‘s praktisch um nichts mehr.

MTV Isenbüttel – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr). Gewinnen die Isenbütteler, rücken sie auf einen Punkt an den Gegner heran. Rang 3 ist in Reichweite.

SV Gifhorn – SV Groß Oesingen (So., 15 Uhr). Bei den Gastgebern scheint die Luft raus zu sein. Die Gäste sind nur rechnerisch noch nicht abgestiegen, sie dürften darauf aus sein, sich anständig aus der Bezirksliga zu verabschieden.

tim