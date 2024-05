Gifhorn. Die B-Junioren des MTV gewinnen gegen die Freien Turner II ganz souverän. Für die U15 platzt der Traum vom Heim-Finale.

Dass die Finalspiele des Jugend-Bezirkspokals am 8. Juni in der Flutmulde stattfinden, war und ist eine besondere Motivation. Die U17-Fußballer des MTV Gifhorn haben sich ihr Ticket mit einem 4:0-Erfolg über die Freien Turner Braunschweig II nun gesichert. Die U15 musste im Halbfinale die Segel streichen.

B-Junioren

MTV Gifhorn – Freie Turner Braunschweig II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Sergant (12.), 2:0 Königsmann (33.), 3:0, 4:0 Lütkemüller (44., 47.).

Beide Teams kennen sich aus der Landesliga, der Braunschweiger Respekt vor dem Spitzenreiter war groß. „Der Gegner stand extrem tief und sehr kompakt in der eigenen Hälfte“, berichtete MTV-Trainer Chris Wimmer. Der Plan der Freien Turner, über Konter Gefahr auszustrahlen, ging aber nicht auf. „Sie haben im ganzen Spiel einmal aufs Tor geschossen, das war nach einem Standard. Wir haben uns anfangs schwergetan in der letzten Linie“, sagte Wimmer.

Über schnelle Ballstafetten schafften es die Schwarz-Gelben, den Gegner in Bewegung zu bringen. Thomas Sergant und Luk Königsmann schossen zur Pause eine 2:0-Führung heraus. Per Doppelschlag machte Tjark Lütkemüller kurz nach Wiederbeginn alles klar. „Wir haben in den richtigen Momenten zugestochen und das Ergebnis standesgemäß gestaltet. Der Sieg ist hochverdient, wir konnten allen, als es deutlich war, noch Spielzeit geben“, frohlockte Wimmer.

Um für den Landesliga-Titelkampf und das im Anschluss anstehende Finale die Köpfe freizukriegen, bekam der Nachwuchs der Schwarz-Gelben über das lange Wochenende frei. „Wir haben uns für danach ein intensives Programm überlegt, um optimalerweise im Finale auf dem Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit zu sein“, merkte Wimmer an.

C-Junioren

MTV Gifhorn – BSC Acosta 1:4 (0:2). Tore: 0:1 n. gem. (17.), 0:2 n. gem. (33.), 0:3 Ebert (43.), 1:3 n. gem. (60.), 1:4 Meyer (62.).

Durch den Treffer zum 1:3 zehn Minuten vor Schluss keimte bei den Hausherren noch mal Hoffnung auf. Der Traum vom Pokalfinale auf heimischem Platz war nach dem 1:4 zwei Minuten später geplatzt.