Gifhorn. Bei neun Punkten Vorsprung und noch drei Spielen sind die Grün-Weißen nur rechnerisch noch nicht sicher. Dennis Knaus trifft doppelt.

Sie wollten den Sack zumachen – und sie haben ihn zugemacht: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah sind nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg am Mittwochabend bei der SV Gifhorn praktisch nicht mehr vom rettenden Ufer zu verdrängen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung bei noch drei Partien. „Das Thema können wir zumachen“, unterstrich Co-Trainer Mathis Hekkel.

Für den Sieg auf der Eyßelheide hatten die Calberlaher aber zunächst eine Druckphase überstehen müssen. „Der Gegner hat es in den ersten 30 Minuten taktisch sehr gut gemacht, hatte viele Möglichkeiten. Es war wichtig, diese Zeit zu überstehen“, bestätigte Hekkel. Kurz vor dem Seitenwechsel setzten die Gäste dann einen ihrer Nadelstiche per Konter. Dennis Knaus zog ab und traf in den Winkel. „Ein sehr sehenswertes Tor“, lobte Hekkel.

Doppelpacker Knaus ist Calberlahs Matchwinner

„Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen. Das haben wir kurz nach Wiederanpfiff getan“, frohlockte der Co-Trainer der Grün-Weißen. Wieder Knaus schoss seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße. „Wir haben das dann verteidigt. Es gab auf beiden Seiten kaum Gelegenheiten, die Teams haben sich neutralisiert“, berichtete Hekkel. Ihm dürfte das gefallen haben. „In Summe ist es ein gerechtes Ergebnis.“

Am Wochenende sind die nun so gut wie gesicherten Calberlaher spielfrei. „Wir werden am Freitag ein kurzes Abschlusstraining haben, dann hat die Mannschaft über das Wochenende frei und kann sich von den Englischen Wochen erholen“, blickt Hekkel bereits voraus.

Tore: 0:1, 0:2 Knaus (43., 50.).

tim