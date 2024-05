Isenbüttel. Die Vorrunde des Sparkassen-Fußball-Cups ist Geschichte. Kreisauswahltrainer Arne Wrede zieht ein positives Fazit.

Kreiauswahltrainer Arne Wrede hatte nach der Vorrunde des Sparkassen-Fußball-Cups nur positive Worte übrig. Die hatte auf der Anlage des MTV Isenbüttel mit 23 E-Jugend-Teams stattgefunden. Wrede lobte die tolle Organisation, er hatte bei den Hehlenriedern sportlich faire Spiele vor einer großen Zuschauerkulisse gesehen. „Dadurch, dass uns der MTV Isenbüttel vier Kleinfeldtore zur Verfügung gestellt hat, haben wir immer vier Spiele parallel auf dem A-Platz austragen können“, betonte Wrede.

Vor den Augen der sichtenden DFB-Stützpunkt-Trainer wurde in vier Gruppen gespielt. Die JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel, der MTV Gifhorn II, die JSG Seershausen/Müden und die JSG Isenhagen trugen sich in die Siegerliste ein. Seitens des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) ist geplant, am 24. Mai in Wolfsburg ein Zwischenrunde durchzuführen. Die Endrunde soll im Juni in Barsinghausen steigen.

r./tim