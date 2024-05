Gifhorn. Mit den nordwestdeutschen Meisterschaften (Luftgewehr) starten die Mühlenstädter in ihre Sommerbiathlon-Saison.

Über zwei Tage waren vier Sommerbiathleten des USK Gifhorn bei den nordwestdeutschen Meisterschaften im Luftgewehr am Start. Die Bilanz: Die Mühlenstädter räumten bei herausfordernden Bedingungen in Cuxhaven sechs Titel ab.

„Das Wetter war mit Sonne, Regen und Wind wechselhaft“, berichtete USK-Pressewartin Nathalie Gerdau. Sie fügte hinzu: „Da der Wettkampfplatz nahe an der offenen Nordsee liegt, waren die Streckenbedingungen dementsprechend sehr anspruchsvoll.“ Gerdau selbst ging auch an den Start und holte sowohl in der Junioren-Konkurrenz als auch bei den Damen I Silber.

Dennis Gerdau waren in gleich vier Wettkämpfen mit von der Partie. Im Target-Sprint holte er Silber, in den Sommerbiathlon-Disziplinen Massenstart, Einzel und Sprint (jeweils Herren I) war der Gifhorner nicht zu schlagen. Drei Titel einzufahren gelang auch Christian Strohal, der im Sprint ohne Schießfehler blieb, bei den Herren III.

Gleich dreimal aufs Podest schaffte es Friedrich Neubauer bei den Junioren im Massenstart, Einzel und Sprint. Er belegte jeweils Bronze. Unter dem Strich standen für die Gifhornerinnen und Gifhorner somit gleich zwölf Medaillen zu Buche – eine Zahl, die sich mehr als nur sehen lassen kann.

tim