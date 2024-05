Gifhorn. Die Damen des TC gewinnen ihre erste Saisonpartie der Oberliga gegen den Braunschweiger THC II am „Grünen Tisch“.

Es herrschte am Sonntag zwischenzeitlich große Verwirrung auf der Tennisanlage des TC Grün-Weiß Gifhorn. Weil Gegner Braunschweiger THC II einen Fehler beim Ausfüllen des Spielberichts gemacht hatte, stand eine „6:0-Führung“ für die Oberliga-Damen der Mühlenstädter im Raum. Schließlich wurden doch noch fünf Einzel und alle drei Doppel gespielt, Gifhorn verlor mit 4:5. Nun wurde daraus am „Grünen Tisch“ aber ein 9:0-Erfolg.

Was war passiert? Die Regeln des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) sehen vor, dass zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Spielberichts alle Spielerinnen vor Ort sein müssen. Das war auf Braunschweiger Seite nicht der Fall, die Nummer 1 der Löwenstädterinnen kam zu spät und war auch einige Zeit später noch nicht vor Ort. Verwirrung machte sich breit. Nach einem Telefonat mit der Staffelleitung hieß es, dass nur das Spitzeneinzel kampflos an die Grün-Weißen gehe.

Am Dienstagmorgen ist Gifhorns 9:0-Sieg offiziell

So wurden alle anderen Begegnungen absolviert, das galt auch für die Doppel. Am Ende stand eine knappe 4:5-Niederlage. Gifhorns Trainer Igor Djuranovic hatte dieses Vorgehen schon am Montag als „sehr komisch“ bezeichnet. „Ich habe auch mit anderen Trainern gesprochen, die gesagt haben, dass das so nicht sein kann. Als der Staffelleiter das offizielle Ergebnis gesehen hat, wollte er den originalen Spielbericht haben“, verrät Djuranovic.

„Es war eng und hätte mit einer anderen Aufstellung auch anders ausgehen können“, zeigt Djuranovic auf. Am Dienstagmorgen war schließlich schon eine Entscheidung da: Gifhorn gewinnt mit 9:0. Der TNB beruft sich auf den Paragraphen 25 seiner Wettspielordnung. „Setzt eine Mannschaft einen nicht spielberechtigten Spieler im Einzel ein, wird dieser Wettkampf für diesen Verein mit 0:9 Matchpunkten als verloren gewertet“, heißt es dort.

„Es darf auch nicht anders sein, sonst würde das jetzt jeder machen“, stellt Djuranovic mit Blick auf mögliche taktische Mittel klar. Er sollte Recht behalten, die ersten zwei Punkte sind auf dem Konto der Grün-Weißen.