Nach 45 Minuten sah es für die Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah beim TSV Ehmen beim Stand von 0:4 nach einer echten Klatsche aus. Der Gast bewies aber Moral und gestaltete das Ergebnis beim Tabellendritten erträglich. Der VfR Wilsche-Neubokel blieb gegen den TSV Hehlingen gänzlich ohne Gegentreffer – aber auch ohne eigenes Tor.

TSV Ehmen – SV Grün-Weiß Calberlah 4:2 (4:0). Tore: 1:0 Eigentor Sokolowski (11.), 2:0, 3:0 Raue (29., 37./HE), 4:0 Hartmann (41.), 4:1, 4:2 Wolf (67., 77.).

Durch ein Eigentor gerieten die Gäste in Rückstand, zur Pause war die Partie entschieden. „Es war nicht so schlecht, wie es sich liest. Deshalb bin ich auch nicht so unzufrieden. Wir haben Fußball gespielt und Chancen kreiert, Ehmen war in der ersten Halbzeit brutal effizient“, fasste SVC-Trainer Philip Plagge zusammen.

Sein Team betrieb in Durchgang 2 in Person von Julian Wolf Ergebniskosmetik. „Kompliment an den Charakter der Mannschaft, die sich nicht hängen lassen hat. Wir haben uns die Tore verdient, es ist insgesamt einfach sehr unglücklich gelaufen“, bilanzierte Plagge.

VfR Wilsche-Neubokel – TSV Hehlingen 0:0. Tore: keine.

Etwa zehn Minuten vor Schluss hielt Wilsches Schlussmann Maurice Bahr den Punkt für die Gastgeber fest: Er hielt einen Strafstoß. „Es war ein chancenarmes Spiel. Hehlingen stand gut, hat diszipliniert verteidigt und uns das Spiel überlassen. Wir haben keine Lösungen gefunden“, erklärte VfR-Coach Max Samkowez, der mit dem Punkt aber leben konnte. „Wir haben Hehlingen auf Abstand gehalten.“

