Hillerse. Die TSV-Reserve setzt sich im Samtgemeinde-Duell gegen den TuS Müden-Dieckhorst mit 2:0 durch und hat nun 35 Punkte auf dem Konto.

Ein Doppelschlag zu Beginn des zweiten Durchgangs war gleichbedeutend mit der Weichenstellung: Fußball-Kreisligist TSV Hillerse II gewann am Freitagabend gegen den Samtgemeinde-Rivalen TuS Müden-Dieckhorst mit 2:0 (0:0) und dürfte sich den gröbsten Abstiegssorgen bei 35 Punkten nun entledigt haben. „Wir sind damit noch nicht durch, ein weiterer Sieg sollte aber reichen“, sagte Hillerses Coach Lars David.

Der hatte zunächst ein chancenarmes Spiel gesehen. Die erste ganz dicke Möglichkeit gehörte TSV-Stürmer Tim Gerlof, dessen Strafstoß nach einem Foul an Sascha Tomuschat allerdings an den Pfosten klatschte (31. Minute). Auf der Gegenseite kratzte Thorben Viehöfer einen Versuch von Edwin Berg von der Linie (34.), Keeper Philip Sander musste wenig später gleich dreimal den Einschlag verhindern (37.). Weil Tomuschat aus guter Position ebenfalls nicht erfolgreich war (41.), ging es ohne Tore in die Kabinen.

Hillerser Doppelschlag bedeutet die Vorentscheidung

Nach Wiederbeginn sollte Gerlof seinen Elfmeter-Fehlschuss wiedergutmachen. Er servierte Lennard Oelmann eine Ecke perfekt auf den Kopf (53.) und setzte wenig später Daniel Sonntag per Steilpass stark in Szene (57.) – die Hausherren führten mit 2:0. Der TuS rannte an, hatte aber abseits einer Möglichkeit von Florian Grusdt (77.) keine nennenswerten Chancen mehr. „In der ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre Chancen und Müden vielleicht etwas mehr Spielanteile. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für uns verdient“, bilanzierte David zufrieden.

Tore: 1:0 Oelmann (53.), 2:0 Sonntag (57.).

tim