Vordorf. Nach Gamsens Ralf Schmidt verabschiedet sich der nächste Übungsleiter. Ein Interims-Duo ist gefunden.

Am Sonntag kassierte der TSV Vordorf in der Fußball-Kreisliga eine 0:4 (0:2)-Niederlage bei Aufstiegsanwärter SV Westerbeck und muss weiterhin noch den einen oder anderen Zähler sammeln, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu haben. Bereits nicht mehr auf der Trainerbank der Papenteicher saß hingegen Chefcoach Thomas Simon – der am Samstag sein Amt niedergelegt hatte.

Simon fühlt sich vom Verein „im Stich gelassen“

„Letzten Donnerstag hatte es sich schon ein wenig abgezeichnet. Wir hatten wieder einmal zu wenig Leute für das Spiel in Westerbeck“, erläuterte Simon die Bewegründe seines plötzliches Abschiedes. „Ich bin dann am Samstag auf den Vorstand zugegangen und habe um Unterstützung aus der Altherren, der zweiten Herren oder der A-Jugend gebeten“, führte der 61-Jährige aus. Es habe keine Reaktion seitens der Klub-Führung gegeben, „deshalb habe ich mich für den Rücktritt entschieden“.

Simon, der den TSV als „Herzensangelegenheit“ bezeichnet, war erst vor Saisonbeginn als Übungsleiter in den Gifhorner Südkreis zurückgekehrt. Sein Vertrag wurde bis dato noch nicht verlängert – „ich sehe für mich keine Perspektive mehr. Für mich ist das Thema erledigt“, wurde Thomas Simon deutlich.

Warf überraschend das Handtuch in Vordorf: Thomas Simon. © regios24 | Sebastian Priebe

Vorstandsseitig nahm man die Entscheidung Simons „ein bisschen überrascht“ und auch bestürzt zur Kenntnis: „Wir schätzen Thomas sehr und hätten es gern gesehen, dass er die Saison bei uns zu Ende macht. Wir bedauern es sehr, denn Thomas ist jemand, der immer alles reinwirft.“

Das Duo Münch/Scheil springt in die Bresche

Die Vereinsführung sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für den kommenden Sommer. Bis dahin werden die Altherren-Spieler und TSV-Urgesteine Sascha Münch und Dominik Scheil bis zum Saisonende als Interims-Duo fungieren.