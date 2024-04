Reislingen/Brome. Der MTV setzt sich auf fremdem Platz trotz eines frühen Rückstandes durch. Calberlah kassiert in Brome spät den Ausgleich.

Mit einem Sieg beim FC Brome wäre das Thema Abstiegskampf für den Fußball-Bezirksligisten SV Grün-Weiß Calberlah wohl keines mehr gewesen. Der Gast nahm nach einem späten Ausgleich aber „nur“ einen Punkt mit, der MTV Isenbüttel gewann indes beim SV Reislingen-Neuhaus.

FC Brome – SV Grün-Weiß Calberlah 1:1 (0:0). Tore: 0:1. J. Plagge (63.), 1:1 Zinn (88.).

Dank des Treffers von Julian Plagge roch es für den Gast nach einem Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir hatten drei, vier Kontermöglichkeiten, um den Sack zuzumachen“, monierte Calberlahs Trainer Philip Plagge. Stattdessen handelten sich die Gäste einen vermeidbaren Gegentreffer ein. „Bis auf das Gegentor haben wir nichts Gravierendes zugelassen. Es war ein chancenarmes Spiel. Der Sieg hätte uns echt gutgetan, mit den zwei Extrapunkten wären wir fast gerettet gewesen“, sagte Plagge.

Die nächste Chance auf Zählbares bietet sich am Mittwoch (15 Uhr) im Duell mit Reislingen. „Es heißt, so schnell wie möglich zu regenerieren. Wir müssen wieder an den 100 Prozent kratzen, um etwas mitzunehmen“, stellte Plagge klar.

SV Reislingen-Neuhaus – MTV Isenbüttel 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Marchese (7.), 1:1 Lüddecke (9.), 1:2 Bartsch (35./Elfmeter), 1:3 Linde (90.+3). Gelb-Rot: (39., SVR).

Die Gäste ließen sich von einem frühen Rückstand nicht beirren und nahmen – lange in Überzahl agierend – alle drei Punkte mit. Am Montag (15 Uhr) geht‘s gegen Spitzenteam TSV Ehmen.

tim