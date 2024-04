Gifhorn. Jens Klingspon, Yannis Horstmann und Thorsten Jung, das Top-Trio des Landesliga-Teams, schlägt Verbandsligist Vechelde im Finale.

In der Tischtennis-Landesliga kämpft der TTC Schwarz-Rot Gifhorn um Jens Klingspon, Yannis Horstmann und Thorsten Jung am kommenden Wochenende in der Relegation um den Verbandsliga-Aufstieg. Dass sich Klingspon, Horstmann und Jung mit Verbandsligisten messen und sie schlagen können, stellten sie nun beim Bezirksmannschaftspokal unter Beweis...

Drei Teams spielten um das Ticket für die Landesmeisterschaft. In der ersten Partie ging es für die Gifhorner gegen den TTV Geismar, der die Landesliga-Saison als Tabellenvierter abgeschlossen hatte. Auf Klingspons Sieg folgten mit den Niederlagen Horstmanns und Jungs zwei Rückschläge. Klingspon/Horstmann holten im Doppel in fünf Sätzen den wichtigen zweiten Punkt. Klingspon siegte erneut, Jung verlor auch sein zweites Einzel – Horstmann behielt im Entscheidungsmatch die Nerven und drehte einen 1:2-Satzrückstand.

Gifhorn behält gegen Verbandsligist Vechelde die Nerven

Das Duell mit dem Verbandsligisten SV Arminia Vechelde kam einem Endspiel gleich. Horstmann und Klingspon sorgten mit ihren Siegen für eine 2:1-Führung vor dem Doppel. Das entschieden die Schwarz-Roten nach einem dramatischen Spielverlauf mit 15:13 im Entscheidungsdurchgang für sich. Dass Horstmann sein zweites Einzel in fünf Sätzen verlor, war zu verschmerzen. Klingspon blieb auch in seinem letzten Match ungeschlagen und machte den Gesamtsieg sowie die Qualifikation zur Landesmeisterschaft perfekt.

Aus Gifhorner Sicht ebenfalls am Start war das Team VI mit den Spielern Gerhard Henneicke, Uwe Gerhardt und Waida Qiao, das in der Klasse E an den Start ging. Im Halbfinale ging es gegen die dritte Mannschaft des TTV Mielenhausen. Den Schwarz-Roten gelang mit einem souveränen 4:1-Erfolg der Einzug ins Finale. Gegen den Favoriten TSV Bredelem mussten sich die Mühlenstädter klar mit 0:4 beugen.

r./tim